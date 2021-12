В США скончался музыкант The Monkees Майкл Несмит

Несмит ушел из жизни "мирной и природной смертью".

В американском штате Калифорния в пятницу, 10 декабря, в возрасте 78 лет ушел из жизни певец, гитарист и автор песен поп-рок группы The Monkees Майкл Несмит.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что музыкант умер в собственном доме в Кармел-Велли "в кругу семьи, мирной и естественной смертью", причиной которой стала сердечная недостаточность.

Вокалист и барабанщик The Monkees Микки Доленц, в прошлом месяце совершивший вместе с Несмитом прощальное турне The Monkees, написал в своем микроблоге в Twitter, что "убит горем" потерей "дорогого друга и партнера".

"Я так благодарен, что мы смогли провести последние несколько месяцев вместе, делая то, что нравится нам больше всего — поя, смеясь и проворачивая фишки", — поделился он.

"Этот тур был настоящим благословением для многих. И, наконец, я знаю, что Майкл смирился со своим наследием: написанием песен, продюсированием, актерским мастерством, режиссурой и множеством новаторских идей и концепций", — указал менеджер группы Эндрю Сандовал.

Квартет The Monkees был основан в 1965 году специально для комедийного телешоу, после завершения которого уже известная группа начала исполнять собственные песни, устраивая гастроли и участвуя в концертах.

The Monkees распались в 1969 году, после чего Несмит дважды попал в чарты США со своим First National Band. Он также написал песню Different Drum, ставшую для Линды Ронстадт главным кантри-хитом. Кроме того, среди материалов Несмита Listen To The Band, Sunny Girlfriend и Tapioca Tundra.

