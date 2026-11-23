Уилл Смит / © Associated Press

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В роскошной резиденции голливудского актера Уилла Смита в Калифорнии вспыхнул пожар. На место происшествия прибыли спасатели, а над территорией особняка поднимался густой дым.

Как сообщает Page Six, возгорание произошло утром в понедельник, 23 ноября, в особняке актера в Калабасасе, США. Вызов в службу 911 поступил около полуночи. По предварительной информации, загорелось хозяйственное здание, которое использовалось для технического обслуживания территории. К счастью, обошлось без пострадавших.

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На видео с места происшествия, оказавшегося в распоряжении издания, видны пожарные автомобили и спасатели. В темноте мигают проблесковые маячки, а над домом поднимаются клубы дыма. Также зафиксировано несколько служебных машин, которые заезжали на территорию через главные ворота.

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Впоследствии пожар, охвативший около 61 гектаров, удалось потушить. Представитель шерифского участка Малибу/Лост-Гиллз подтвердил, что «никто не пострадал», а причиной возгорания стал «несчастный случай».

К слову, особняк оценивают в 42 миллиона долларов. Уилл Смит завершил обустройство этой резиденции еще в 2010 году. Ранее дом уже попадал в новости из-за пожара: в 2021 году на территории дома также работали спасатели. Тогда, по сообщениям медиа, огонь возник в подвале, а одному из пожарных понадобилась медицинская помощь.

Сам актер пока не комментировал новое возгорание. В то же время, на момент публикации представитель Смита также не ответил на запрос иностранного издания.

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