В США застрелили друга Джастина Бибера — известного 32-летнего рэпера

В тот роковой день исполнитель приехал в город Нэшвилл, чтобы выступить на фестивале.

Известного американского рэпера и основателя лейбла Snotty Nose Records Криса Кинга застрелили в США.

Инцидент случился в Нэшвилле, штат Теннесси. Рокового дня исполнитель приехал в город, ведь должен был выступить на фестивале. Как пишет Billboard, Крис Кинг отдыхал в компании друзей. На пути им попались трое злоумышленников, которые пытались их ограбить. В ходе конфликта началась стрельба.

Крис Кинг / Фото: instagram.com/whoischrisking

Ранения получили 32-летний Крис Кинг и его 29-летний приятель. Другу рэпера оказали медицинскую помощь, а его самого отвезли в больницу. К сожалению, ранение оказалось смертельным, и врачи не смогли спасти жизнь Криса Кингу.

На смерть рэпера уже отреагировал его близкий друг – канадский певец Джастин Бибер. Исполнитель в Instagram-stories отметил, что это действительно болезненная потеря. Джастин подчеркнул, что Крис Кинг навсегда останется в его памяти.

Крис Кинг и Джастин Бибер / Фото: instagram.com/whoischrisking

"Люблю тебя, брат. Это больно. Пожалуйста, вспомните его семью в своих молитвах. Увидимся в раю, брат", — написал Джастин Бибер.

Отметим, Крис Кинг – популярный американский рэпер. Он был основателем музыкального лейбла Snotty Nose Records. 8 апреля музыкант выпустил свой последний трек, который получил название Seeing Double Seeing Double.

Напомним, недавно стало известно, что умер украинский актер Петр Никитин. Артист ушел из жизни в возрасте 61 года.

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