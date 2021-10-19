В ссоре между экс-женой Павлика с Репяховой появилась еще одна женщина

Она уверяет, что является близкой подругой Лоры.

В публичной ссоре между экс-женой певца Виктора Павлика Лоры Созаевой с его нынешней избранницей Екатериной Репяховой появилась еще одна женщина.

Так, на странице в Instagram Созаевой появились новые посты, авторство которых принадлежит не Лоре, а ее подруге. Женщина пожелала остаться инкогнито. Она заявила, что это она два года назад от аккаунта Созаевой писала Репяховой, о том, что "Павлик променял такую красивую женщину как Лора на буратино", имея в виду Екатерину.

"Катя Репяхова, это, кстати, я вам выражала свое мнение еще два года назад, когда этот аккаунт принадлежал моему бизнесу, а не Лора Созаева. Я только сейчас ей подарила этот аккаунт и мы делаем совместно страницу для женщин с нелегкими жизненными ситуациями. Лора подсказывает женщинам как выжить в беде и устоять, а я редактирую профессионально аккаунт, поскольку Лора не имеет такой возможности", — отметила женщина.

instagram.com/repyahovakate

Она добавила, что Лора ее настоящий друг и они сблизились, когда в жизни Созаевой случилось горе. Также женщина отметила, что впервые увидела Павлика в 90-х, когда ей было 15 и он спросил у нее, где бы можно было перекусить.

"Я давно живу в другой стране, Украина осталась только в моих детских воспоминаниях. С Украиной меня теперь связывает только хрупкая Лора Созаева, которая стала моим близким другом. Мы познакомились уже совсем не случайно, я написала ей несколько лет назад, рассказав историю знакомства с ее уже на тот момент экс-мужем, узнав о страшном горе и нелегкой женской судьбе Лоры. Я помогала финансово по спасению Паши, я не смогла пройти мимо (наверное детская история встречи с Виктором Павликом стала причиной). И мы стали общаться с каждым днем и дружить. Мы оказались духовно очень близкими людьми", — отметила неизвестная.

Она добавила, что причиной заболевания сына Лоры и Виктора Франковича Паши стала измена отца:

"Паша ... он заболел из-за стресса от ухода отца к любовнице Кате Репяховой. А вы, Виктор Павлик, за всю боль причененную обещали доплатить ипотеку и оставить в доме-музее убитую горем мать. Ваши обещания (даже имею скрин), Виктор Павлик больше не в силе? Что же вы переобуваетесь в полете?!" — отметила женщина.

Она также призвала Виктора Павлика "выйти самостоятельно на личный диалог с Лорой Созаевой в целях соразмерного распределения имущества, без третьих лиц".

Отметим, что у Виктора Павлика был сын от брака с танцовщицей Ларисой Созаевой. В августе 2020-го парень умер в 21 год после двухлетней борьбы с раком.

Вскоре вся информация от этой женщины исчезла со страницы Лоры в Instagram.

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