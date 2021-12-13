В стиле "Игры в кальмара": Слава Каминская устроила громкую вечеринку по случаю 7-летия сына

Артистка позвала друзей и близких.
Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская в декабре отпраздновала дни рождения своих детей.
12 декабря сыну артистки и ее экс-мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского Леонарду исполнилось 7 лет, дочери бывших супругов Лауре 6 декабря – 6 лет.
По этому случаю звездная мама устроила детям настоящую громкую вечеринку в одном из ресторанов Киева. Причем вечеринка прошла в стиле не слишком детского сериала – южнокорейской сенсации "Игра в кальмара".
Здесь были аниматоры в розовых комбинезонах с черными масками на лицах, а также фигура куклы из первой игры в сериале.
Не обошлось и без интересных игрушек для детей, как, к примеру, делать пузыри из мыла и другое веселье. Конечно, это важное для семьи событие посетил и бывший муж Славы и отец ее детей Эдгар Каминский. Кроме того, веселились на празднике и мамы Эдгара и Славы, бабушки Леона и Лауры.
Среди звездных гостей была отмечена певица Алена Омаргалиева.
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