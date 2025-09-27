В Сухопутных войсках ошеломили заявлением о службе Виталия Козловского в ВСУ

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Реклама

Украинский певец Виталий Козловский, который ранее рассказывал о военной службе, сейчас официально не находится в рядах ВСУ.

Об этом сообщило Командование Сухопутных войск, отвечая на запрос hromadske. По данным ведомства, в мае 2024 года Козловский был переведен из Национального президентского оркестра в 22 отдельную механизированную бригаду на должность солдата резерва. Он прибыл в часть 17 июня и должен был проходить учебные сборы, чтобы при необходимости заменить военнослужащих на передовой или пополнить потери. Кроме этого, артист проводил концерты для поддержания боевого духа военных. Впрочем, уже 28 июня певец был уволен в запас "по семейным обстоятельствам" — в частности

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Несмотря на это, в недавнем интервью Козловский заявил, что вместе с побратимом "занимается патронатной службой", помогает семьям погибших и пропавших воинов и собирает средства для своей бывшей бригады. На уточнение, является ли это официальной командировкой, артист ответил, что "Можно так сказать".

Реклама

Однако в ВСУ подчеркнули совсем другую версию. Они заявили, что все ранее сказанное певцом является ложью.

"Патронатную службу после увольнения в отношении воинской части Виталий Козловский не осуществляет и не был выведенным в распоряжение", — прокомментировали в ВСУ.

В пресс-службе певца объяснили, что он действительно не является военнослужащим, но продолжает помогать армии через благотворительный проект — патронатную службу "Промінь допомоги" 22 ОМБр, которая действует как отдельный фонд, а не в составе бригады.

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Сам Козловский пока воздерживается от дополнительных комментариев относительно причин увольнения. Однако его команда уверяет, что он и в дальнейшем работает над поддержкой украинских военных и их семей.

Реклама

Напомним, недавно 29-летний украинский актер Евгений Ламах стал на защиту Украины и присоединился в ряды ВСУ. Сейчас он проходит базовую подготовку перед дальнейшей службой.