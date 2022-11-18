В суперфинале "Голосу країни-12" появится Гвен Стефани, а участники впервые споют авторские песни

Уже в это воскресенье, 20 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится грандиозный патриотический суперфинал главного музыкального проекта.

Зрители увидят выступления суперфиналистов "Голосу країни-12" из команд Оли Поляковой, Потапа, DOROFEEVA, а также команды "Второй шанс" народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой. Прямой эфир любимого проекта украинских зрителей состоится в специальном формате, отвечающем условиям военного времени, на одной из знаковых локаций в центре Киева.

По правилам проекта выбор победителя состоится в два этапа. На первом этапе суперфинала зрители увидят выступления шестнадцати финалистов. В течение этого времени телезрители смогут проголосовать за своего любимого вокалиста, затем линии для голосования за команду будут закрыты. Тренер команды распределит 100 процентов своих голосов между четырьмя участниками. К процентам от тренера будут добавлены результаты голосования телезрителей, которые тоже будут переведены в проценты. Только один участник каждой команды с максимальным количеством баллов пройдет в следующий этап.

Голос країни-12 / Фото: пресс-служба канала "1+1"

После первого этапа "суперфинала" голоса будут обнулены. Во втором этапе четыре суперфиналиста споют еще раз. Впервые в истории "Голосу країни" участники исполнят авторские песни и представят зрителям свое творчество. Победителем 12-го сезона станет тот участник, который получит наибольшее количество голосов телезрителей.

Команда проекта рассказывает, что в этом году получила невероятную поддержку от создателей формата The Voice по всему миру – из Бельгии, Доминиканы, Чили, Перу, Нидерландов, Непала, США и многих других. Интересно, что сюрприз для украинских зрителей подготовили тренеры американского The Voice Гвен Стефани, Камила Кабелло, Блейк Шелтон и Джон Ледженд, а также тренеры других адаптаций шоу. Каким будет сюрприз, смотрите в воскресенье в прямом эфире суперфинала в 19:00 на телеканале ТЕТ.

Голос країни-12 / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Мы работаем над подготовкой финала около двух месяцев. Несмотря на ракетные атаки и продолжение войны, мы остаемся несгибаемыми в нашем желании дать возможность голосу нашей нации звучать, а участникам проекта — выступить и украинцев и песней поддержать их моральный дух. Наша команда долго работала с режиссерами из TRI.Direction над тем, какой должна быть сцена в этом знаковом финале, и было принято решение, что она будет выглядеть как солнце, полностью окруженное настоящей украинской пшеницей урожая этого года. цвести и жить, как прорастающая сквозь стены и мрамор пшеница. Не пропустите", — поделился подробностями подготовки к финалу продюсер "Big Entertainments Shows" Владимир Завадюк, добавив, что во время трансляции в зале будут присутствовать герои нашего времени: волонтеры, военные, медики.

Владимир Завадюк / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, что на прошлой неделе в последнем эпизоде "Нокаутов" был закрыт благотворительный сбор 3 миллиона гривен на важную закупку аэрозличностей для целой бригады на передовую. Народный тренер Андрей Мацола добавил сумму, которой не хватало, а именно 2 млн. 600 тыс. гривен.

В финале проекта, который состоится в воскресенье, голосуя за своих любимых участников, зрители будут донатены на приобретение комплектов для разминирования освобожденной украинской земли на юге. Ведь средства, вырученные от голосования в финале, автоматически пойдут на эту благотворительную цель. Совместно с фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" и платформой Dobro.ua.

Напомним, в суперфинале своими выступлениями порадуют телезрителей группу Антитела, парамедикиня Екатерина "Пташка" Полищук, детский хор GolDem kids с пострадавших от российской агрессии территорий и певец SHUMEI.

Смотрите суперфинал "Голосу країни" 20 ноября в 19:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Київстар ТВ".

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