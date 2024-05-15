В "Суспільному" отреагировали на заявление alyona alyona о нарушении правил "Евровидения" и штрафе

Реперка тоже объяснила, что на самом деле имела в виду.

В "Суспільному" отреагировали на слова исполнительницы alyona alyona, что украинская делегация нарушила правила "Евровидения-2024" и получила за это штраф.

Вещатель в Facebook сообщил, что оргкомитет международного песенного конкурса действительно имеет право применять санкции в случае нарушений правил, о чем участники были предупреждены. Также "Евровидение" носит аполитичный характер, поэтому все подобные высказывания и призывы запрещены. Тем не менее, в "Суспільному" подчеркнули, что украинская делегация не получала никаких штрафов.

"Пока что "Суспільне Мовлення" как член ЕВС, который обеспечивает участие представителей Украины на песенном конкурсе "Евровидение", не получило никаких жалоб и штрафов за якобы нарушение правил", — говорится в сообщении.

Комментарий "Cуспільного" / Фото: suspilne.media

alyona alyona тоже опровергла свои слова о штрафе для украинской делегации. Артистка объяснила, что в команде работает более 20 рабочих, поэтому информация друг другу показалась искривленной. Из-за этого произошла ошибка, в результате которой была подана недостоверная информация о штрафе.

"В команде менеджмента артиста работает более 20 человек. Иногда при донесении информации от одного из членов команды другому информация искажается, что дальше несет публичную ответственность. Такая ошибка произошла сегодня", — прокомментировала артистка.

Комментарий alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, alyona alyona заявила, что украинская делегация нарушила правила конкурса, когда в эфире надела футболки "FREE AZOVSTAL DEFENDERS", что в переводе означает "волю пленным Азовстали". Исполнительница заявила, что из-за этого их якобы оштрафовали. Сейчас артистка удалила эту информацию из своего фотоблога, ведь оказалось, что она не соответствует действительности.

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