В Святослава Вакарчука ответили на слухи о его новом романе

Недавно в СМИ появилась информация, что звезду застукали на свидании с загадочной женщиной во Львове.

Фронтмена рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, который объявил о разрыве отношений с Лялей Фонаревой, заподозрили в новом романе.

Так, на днях в СМИ появилась информация, что артиста застукали на свидании с женщиной во Львове. В знаменитости прокомментировали слухи о новых отношениях. Как пишет "НВ" со ссылкой на пресс-службу исполнителя, "любимую" Славы спутали с дочерью его бывшей — Дианой. Музыкант и девушка вместе работают в туре нового проекта звезды "Оранжерея".

"Во Львове были исключительно те, кто работают на туре. Также была Диана Фонарева, дочь. Она является декоратором, стилистом в проекте "Оранжерея", — говорится в сообщении.

Напомним, Святослав Вакарчук и стилист Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. Недавно музыкант объявил о разрыве отношения, не комментируя причину. Отказалась говорить о ситуации с его экс-любимая. Зато, опубликовал громкое заявление знакомый Славы и Ляли, поэт Евгений Рыбчинский. Он намекнул, что певец начал роман ради карьеры.

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