В TikTok заблокировали аккаунт Kalush Orchestra из-за жалобы россиян

Так, одному из участников Kalush Orchestra КилимМену заблокировали аккаунт в TikTok.

Информация об этом появилась на официальном Telegram-канале коллектива. Причиной блока стали массовые жалобы российских пользователей соцсети.

"Дорогая TikTok-команда. Просьба разблокировать аккаунт участника группы Kalush Orchestra – КилимМена. Этот аккаунт не нарушал никаких правил TikTok, там были только развлекательные видео", — обратились участники коллектива к руководителям соцсети.

Влад Курочка, он же Ковер / Фото: Getty Images

Также команда Kalush Orchestra обратилась к своим поклонникам с просьбой помочь разблокировать аккаунт – участники оставили на своем канале инструкцию, как это сделать: написать в техническую поддержку ТiкТок с соответствующей просьбой.

Напомним, что ранее Kalush Orchestra отказался от участия в Sea Dance Festival из-за пропутинской диджейки в лайнапе. Коллектив обратился к организаторам Sea Dance Festival с просьбой убрать из лайнапа российских диджеек, в частности, пропутинскую артистку DJ Nina Kravitz. На это организаторы музыкального мероприятия ответили, что "не поддерживают войну в Украине и сочувствуют украинцам. Впрочем, по их мнению, убирать россиянок из лайнапа — дискриминация, противоречащая ценностям Sea Dance".

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