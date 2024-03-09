В третий раз беременная Джамала призналась, как ее сыновья готовятся к появлению еще одного малыша в семье

Артистка также рассказала, что ее вдохновляет в своих старших детях.

Украинская певица Джамала поделилась, как ее двое детей готовятся к пополнению в семье.

Так, в третий раз беременная певица признается, что ее старшие сыновья, 5-летний Эмир-Рахман и трехлетний Селим-Гирай, уже готовятся к появлению на свет еще одного члена семьи. И даже размышляют о бытовых вещах, которые нужно докупить. Знаменитость очень радуется такой заботе детей о будущем малыше.

"Они говорят, что это нужно дополнительную кровать покупать, бутылочку для воды. Они все просчитали. Они думают об этом и это уже приятно", - призналась артистка в интервью "Сніданок з 1+1".

Джамала с сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также Джамала рассказала, как быстро растут ее сыновья. В частности, мальчики уже начали разбираться в серьезных вещах и говорить о них. Это и вдохновляет их звездную маму.

"Я очень люблю наблюдать за тем, как растут мои мальчишки. Это такой замечательный возраст. Они говорят очень умные, взрослые вещи. Это меня вдохновляет", - добавила певица.

Джамала с сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно певица Джамала рассекретила пол будущего малыша оригинальным способом и похвасталась престижной украинской наградой.

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