В третий раз беременная Джамала спела на сцене нацотбора на "Евровидение-2024"

Украинская певица Джамала впервые после объявления о третьей беременности вышла на сцену.

Артистка спела в финале нацотбора на "Евровидение", где она вместе с Андреем Данилко и Сергеем Танчинцем сидит среди членов жюри. Исполнительница в финале исполнила чувственный трек "Мій брате".

Джамала в финале нацотбора на "Евровидение-2024" / Фото: скриншот с видео

Исполнительница, которая на нацотбор выбрала белое вечернее платье свободного кроя, восхитила эмоциональным номером и просто довела до мурашек мощным голосом.

Джамала

К слову, это первый официальный выход артистки после того, как она объявила, что ждет третьего ребенка. Кстати, Джамала в очередной раз становится жюри нацотбора, когда находится в положении.

Отметим, сейчас зрители выбирают своего фаворита, который, по их мнению, должен поехать от Украины в Мальме. Однако неожиданно в приложении "Дія", где и проводится опрос, случился сбой. Пока пользователи не могут войти в приложение, поэтому голосование временно остановили.

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