В третий раз беременная Лилия Ребрик призналась, будет ли рожать в Украине

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, на днях показавшая нежные фото с мужем Андреем Диким, призналась, в какой стране будет рожать третьего ребенка.

Артистка поделилась, произойдет ли это в Украине, или за третьей дочерью она поедет за границу. К примеру, в Польшу. По словам Ребрик, как и ее предыдущие дети, малыш появится на свет в своей родной Украине. Более того, ведущая планирует роды у того же врача, у которого в свое время родила старших дочерей:

"Буду рожать однозначно в Украине. Думаю, в том же медучреждении. Однако в этом вопросе пока мало конкретики – решила, что определюсь уже ближе к сроку. Мы подобрали уже все самое необходимое для малыша, но еще ничего не покупали", — рассказала будущая мама во время разговора с oboz.ua

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Отметим, что Лилия Ребрик и Андрей Дикий женаты в течение 12 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – 11-летнюю Диану и 5-летнюю Полину. В середине октября 42-летняя звезда объявила, что они с мужем ждут третьего ребенка.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показалась в своем недостроенном доме под Киевом и рассказала, как там идет ремонт. Артистка с мужем приобрели жилье еще до начала полномасштабной войны.

Читайте также: