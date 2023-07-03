В третий раз беременная Саша Бо рассекретила пол будущего ребенка

Блогершаа-миллионница Саша Бо, которая в третий раз беременна, рассекретила пол будущего ребенка.

Ради этого знаменитость на западе Украины, а именно в Буковеле, организовала гендер-пати. В частности, Саша вместе со своим мужем, стоматологом Платоном Тарнавским, сначала предложила гостям вечеринки догадаться, кто же у них родится. Большинство друзей и родных проголосовали именно за девочку.

Гендер-пати Саши Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Далее Саша и Платон позировали на фоне гор, тем временем сыновья блогерши бежали с воздушным шариком, который нужно было лопнуть, чтобы узнать пол будущего ребенка. Однако дети разыграли маму и отчима. Они случайно выпустили шарик.

Саша Бо с мужем и детьми / Фото: instagram.com/sashaabo

Сразу после этого позади Саши и Платона начал рассеиваться дым розового цвета. Так что у супругов родится девочка. Правда, блогерша волнуется. Она уже воспитывает двух сыновей, однако с дочерью будет все иначе.

Саша Бо с мужем и детьми / Фото: instagram.com/sashaabo

"Я до сих пор не осознаю, что у меня будет дочь. Как это вообще? Заплетать длинные косы, учить ее быть леди? Повлияет ли девочка на старших сыновей? Какими они будут братьями? Что будет происходить в доме, где двое взрослых, трое детей и две чихуахуа", — поделилась Саша.

Кстати, еще раньше бабушка блогерши прогнозировала, что у нее родится девочка. Как отметила Саша, она в очередной раз была права.

Напомним, ранее блогерша призналась, как беременность повлияла на ее грудные импланты. Саша Бо поделилась, почему боится грудного вскармливания.

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