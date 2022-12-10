В третий раз беременная Светлана Тарабарова подчеркнула округлый животик белоснежным платьем

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая ждет третьего ребенка, приняла участие в съемках одного из выпусков юмористического шоу "Лига Смеха".

Исполнительница выступила на сцене проекта, а также приняла участие в небольшой юмористической сценке. Для участия в концерте Тарабарова выбрала уютное платье чуть выше колена белого цвета. А округлый животик звезда подчеркнула пояском.

Светлана Тарабарова на съемках "Лиги Смеха" / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова на съемках "Лиги Смеха" / Фото: instagram.com/tarabarova

Атмосферными фото со съемок "Лиги Смеха" Тарабарова поделилась в Instagram. Однако, некоторые из поклонников выразили мнение, мол, съемка юмористических шоу сейчас не ко времени. На что Светлана нашла, что ответить:

"Вижу много негативных комментариев под последним постом. Не спешите хейтить то, чего еще не посмотрели. Во-вторых, мы все уже эмоционально истощены, такие проекты помогают поднимать боевой дух, рассказывать о наших героях (многие из актеров сейчас на передовой)… Или вы просто любите разводить хейт? Я – нет. Не хочу тратить на это время. Не ищите предательство там, где его нет", — отметила артистка.

Светлана Тарабарова на съемках "Лиги Смеха" / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова на съемках "Лиги Смеха" / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, недавно Светлана Тарабарова откровенно поделилась, как ее родные отреагировали на ее третью беременность. Артистка призналась, что поддержки было очень мало.

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