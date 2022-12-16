В третий раз беременная Светлана Тарабарова с обнаженным животиком показала свое абсолютное счастье

Исполнительница поделилась милым фотографиями.
Украинская певица Светлана Тарабарова показала, как выглядит для нее абсолютное счастье.
В третий раз беременная исполнительница поделилась трогательными семейными фотографиями вместе с мужем и двумя детьми. На фото артистка в черном костюме продемонстрировала обнаженный животик, который нежно поцеловал ее сын Иван.
"Так выглядит абсолютное счастье! Будем жить и бороться", — подписала семейные фото Тарабарова.
Новые фото исполнительницы с семьей очаровали поклонников певицы. В комментариях пользователи Сети отметили, что Светлана выглядит прекрасно и порадовались за семью артистки.
- Вы действительно так светлы!
- Спасибо за позитив в ленте!
- Вы великолепны!
О своей третьей беременности Светлана Тарабарова рассказала фанам в ноябре. В браке с Алексеем Бондарем певица воспитывает 4-летнего сына Ивана и 2-летнюю дочь Марию.
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