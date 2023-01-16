В третий раз беременная Светлана Тарабарова в черном атласном платье показала немаленький животик

Украинская певица Светлана Тарабарова показала свой большой живот во время третьей беременности.

Исполнительница часто делится с поклонниками фотографий в своем интересном положении. Однако теперь Тарабарова решила общаться со своими фанами по теме материнства. В посте в Instagram певица написала, что хочет начать вести свой дневник беременности в Сети.

К сообщению исполнительница добавила фотографию в черном атласном платье на тонких бретелях, которое подчеркнуло ее немалый округлый животик.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Хочу все же начать свой дневник третьей беременности. Знаю, много девушек, мам здесь у меня есть — поэтому эта тема будет положительным моментом, ведь жизнь продолжается и мы должны все это пройти! А рядом с вами и мне веселее и легче, ведь моменты разные", — написала Тарабарова.

Напомним, на рождественские праздники Светлана Тарабарова показала, какой сюрприз устроила для своих родителей, выехавших из Херсона.

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