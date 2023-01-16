В третий раз беременная Светлана Тарабарова в черном атласном платье показала немаленький животик

Артистка планирует вести дневник беременности.
Украинская певица Светлана Тарабарова показала свой большой живот во время третьей беременности.
Исполнительница часто делится с поклонниками фотографий в своем интересном положении. Однако теперь Тарабарова решила общаться со своими фанами по теме материнства. В посте в Instagram певица написала, что хочет начать вести свой дневник беременности в Сети.
К сообщению исполнительница добавила фотографию в черном атласном платье на тонких бретелях, которое подчеркнуло ее немалый округлый животик.
"Хочу все же начать свой дневник третьей беременности. Знаю, много девушек, мам здесь у меня есть — поэтому эта тема будет положительным моментом, ведь жизнь продолжается и мы должны все это пройти! А рядом с вами и мне веселее и легче, ведь моменты разные", — написала Тарабарова.
Напомним, на рождественские праздники Светлана Тарабарова показала, какой сюрприз устроила для своих родителей, выехавших из Херсона.
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