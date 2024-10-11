В тюрьму к P. Diddy наведались его дочери и мама – СМИ

Американский рэпер и продюсер P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, встретился с родственниками во время пребывания за решеткой.

Это впервые с момента ареста звезды его мама Дженис Комбс и дочери Ченс и близнецы Джесси и Д'Лила смогли провести время вместе с родным человеком. Их встреча состоялась в Бруклине, Центре заключения Metropolitan, где он находится с сентября с момента ареста. Источник в комментарии TMZ сообщил, что семейство не скрывало своих эмоций за это время и имело возможность обниматься и разговаривать под наблюдением персонала.

P. Diddy с дочками / Фото: Getty Images

Кроме того, стало известно, когда состоится суд над P. Diddy. После рассмотрения федеральных обвинений в торговле людьми и рэкете окончательный приговор суд вынесет 5 мая 2025 года. Об этом пишет Reuters. Рэперу грозит пожизненное заключение. Или по меньшей мере 15 лет заключения, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: рэкет, секс-торговля людьми и их принуждение к проституции.

Напомним, недавно мама P. Diddy сделала заявление об арестованном сыне и неожиданно встала в его защиту.

Верх цинизма! Мама P.Diddy просит сжалиться над сыном | Подробности скандала

К слову, ранее редакция ТСН.ua рассказывала, что известно о "белых вечеринках" P. Diddy и кто из известных мировых звезд бывал на них.

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