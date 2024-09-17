В Украине начали принимать заявки на нацотбор на "Евровидение-2025": как стать участником

В Украине официально стартовала подготовка к международному песенному конкурсу "Евровидение-2025". Артисты уже могут подавать заявки на участие в Национальном отборе.

Как сообщает "Суспільне мовлення", подать свою кандидатуру на участие в нацотборе можно в течение двух месяцев – с 17 сентября по 10 ноября. Для этого нужно заполнить форму на сайте eurovision.ua.

Организаторы нацотбора обещают, что лонглист участников, в который попадут 9 финалистов, будет обнародован до 20 декабря. Последнего финалиста выберут зрители. Полный список финалистов нацотбора, который планируется провести в феврале 2025 года, объявят до 17 января 2025 года.

Уже можно подать заявку на участие в нацотборе на "Евровидение-2025" / Фото: corp.suspilne.media

Продюсер Национального отбора, певица Тина Кароль, уже прокомментировала старт подач заявок. Артистка призвала участников не бояться экспериментировать и подавать даже несколько песен. Впрочем, исполнительница обратила внимание, что трек должен быть без плагиата, не народный и раньше нигде не представленный. Продолжительность композиции – 3 минуты.

"Важно, что один артист может подать несколько песен: две, три или даже четыре. Их можно подавать даже в демоверсиях. Экспериментируйте! Вы также можете подать одну песню в разных вариантах. Но есть важные критерии отбора: это должны быть оригинальные авторские песни. Треки, созданные на основе других композиций, не принимаются. Народные песни не принимаются, даже если это всего 10 секунд, не принимаются. – прокомментировала Кароль.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, тем временем уже есть страна, которая выбрала представителя на "Евровидение-2025". От Кипра поедет на конкурс певец, который снимался в сериале "Эйфория".

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