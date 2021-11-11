В Украине официально запретили фильм, где сыграл Владимир Зеленский

Речь идет о фильме "Ржевский против Наполеона".

В Украине официально запретили прокат фильма "Ржевский против Наполеона", где сыграл президент Владимир Зеленский.

Ограничение ввело Государственное агентство по вопросам кино, которое не выдавало прокатную лицензию российско-украинской комедии от 2015 года. Об этом говорится в ответе агентства на запрос Українських Новин.

Как говорится в сообщении, такое решение было принято в связи с тем, что с 6 октября 2015 года сыгравший роль мэра российский комик Юрий Гальцев находится в перечне лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. А согласно ст. 15 закона "О кинематографии" запрещается прокат фильмов, в которых принимают лица, включенные в "черный список" Минкульта.

Съемка фильма "Ржевский против Наполеона"

Заметим, "Ржевский против Наполеона" – комедия, вышедшая в прокат 2012 года. Зеленский сыграл в нем роль Наполеона, а также выступил продюсером. Действие ленты происходит в 1812 году: французский император захватил Москву и собирается жениться на первой столичной красавице, которая действительно является тайным агентом царской разведки — поручиком Ржевским.

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