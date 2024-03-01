В Украине определяли самого сексуального актера: "Хозяин сердец и влажных простыней"

Известный украинский актер, звезда ленты "Довбуш" Алексей Гнатковский стал самым сексуальным артистом года по версии премии "Золотой лифон".

Так, на официальной странице премии в Facebook говорится, что путем народного голосования приятное звание досталось именно Гнатковскому – хозяину "наших сердец и влажных простыней, который пленил души".

"Ивана Довбуша придумали только для того, чтобы мы узнали, какой фантастический этот Алексей Гнатковский. Он нам импонирует в гневе. Когда злится на русскоязычных, когда ругает зрителей, которые не выключают телефон или болтают во время спектакля. От него веет силой, сталью и хочется слушать и смотреть в глаза. Глаза – отдельный мир, безграничные до безумия. Голос – бархатный. Харизма – должного размера. Ой, или правильнее – масштаба", - перечислили организаторы премии очевидные преимущества актера.

Алексей Гнатковский

Алексей Гнатковский

Алексей Гнатковский

Также в посте указано, что организаторы долго думали над тем, прежде чем в этом году проводить голосование за "Самого сексуального артиста". Впрочем, лента "Довбуш" с Гнатковским их убедила это сделать:

"В этом сезоне мы долго думали, ко времени ли вообще наш "Золотой лифон". Но после просмотра фильма "Довбуш" мы уже думали, зачем вообще "Золотой лифон", если его до сих пор не получил Алексей Гнатковский. И с этого вдохновения таки запустили голосование ", – объяснили организаторы.

Алексей Гнатковский в фильме "Довбуш"

Алексей Гнатковский в фильме "Довбуш"

Премия "Золотой лифон" вручается самым сексуальным украинским артистам с 2019 года. У премии нет жюри, а победителя определяют с помощью народного голосования.

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