В Украине отреагировали на скандал вокруг Венецианского кинофестиваля из-за российского флага
Кадры с места вызвали волну возмущения в Сети и среди деятелей культуры.
На 82-м Венецианском кинофестивале вспыхнул скандал из-за появления российского триколора среди флагов стран-участниц.
Флаг страны-агрессора вывесили над главным входом и красной дорожкой, рядом с украинским флагом.
Особенно резко отреагировала российская художница Екатерина Марголис, которая живет в Венеции и поддерживает Украину. Она назвала размещение символа государства, ежедневно совершающего военные преступления, "позором и опасным трендом, когда культуру используют для оправдания преступлений".
"Кинофестиваль в Венеции, это позор, этот фашистский российский флаг у входа", — заявила художница.
На инцидент отреагировали Министерство иностранных дел и Министерство культуры Украины. В совместном заявлении ведомства призвали организаторов немедленно убрать российский флаг, отметив, что под ним сегодня идет война против Украины и осуществляются массовые убийства гражданских.
Вероятно, появление триколора может быть связано с внеконкурсным показом фильма российского режиссера Александра Сокурова Director’s Diary. Решение включить ленту в программу приняли организаторы фестиваля.
Это уже не первый случай, когда Венецианский кинофестиваль оказывается под огнем критики за толерантность к присутствию российской культуры. В 2023 году громкий резонанс вызвал показ картины Юлии Трофимовой — бывшей сотрудницы Russia Today, которая незаконно находилась на оккупированной территории Донбасса.
Напомним, недавно стало известно, какой фильм от Украины будет бороться за «Оскар-2026». Создатели этой документальной ленты ранее уже боролись за эту кинонаграду.