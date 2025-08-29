В Украине отреагировали на скандал вокруг Венецианского кинофестиваля из-за российского флага

Венецианский кинофестиваль / © Getty Images

На 82-м Венецианском кинофестивале вспыхнул скандал из-за появления российского триколора среди флагов стран-участниц.

Флаг страны-агрессора вывесили над главным входом и красной дорожкой, рядом с украинским флагом.

Особенно резко отреагировала российская художница Екатерина Марголис, которая живет в Венеции и поддерживает Украину. Она назвала размещение символа государства, ежедневно совершающего военные преступления, "позором и опасным трендом, когда культуру используют для оправдания преступлений".

"Кинофестиваль в Венеции, это позор, этот фашистский российский флаг у входа", — заявила художница.

Венецианский кинофестиваль / © Associated Press

На инцидент отреагировали Министерство иностранных дел и Министерство культуры Украины. В совместном заявлении ведомства призвали организаторов немедленно убрать российский флаг, отметив, что под ним сегодня идет война против Украины и осуществляются массовые убийства гражданских.

Вероятно, появление триколора может быть связано с внеконкурсным показом фильма российского режиссера Александра Сокурова Director’s Diary. Решение включить ленту в программу приняли организаторы фестиваля.

Это уже не первый случай, когда Венецианский кинофестиваль оказывается под огнем критики за толерантность к присутствию российской культуры. В 2023 году громкий резонанс вызвал показ картины Юлии Трофимовой — бывшей сотрудницы Russia Today, которая незаконно находилась на оккупированной территории Донбасса.

