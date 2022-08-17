В Украине стартовал прием заявок на нацотбор на "Евровидение-2023": какие условия и кто стал музпродюсером конкурса

В Украине объявили о начале приема заявок на участие в нацотборе на песенный конкурс "Евровидение-2023".

Общественный вещатель объявил о начале приема заявок на участие в нацотборе на международный песенный конкурс "Евровидение-2023".

Заявки будут приниматься до 15 октября 2022 года, их можно подать, заполнив форму на сайте.

Как и в предыдущие годы, к участию в "Евровидении" допускаются сольные исполнители или группы, которые уже существуют или созданы специально для участия в нацотборе. Как ранее обещали организаторы нацотбора, состав и жюри финала нацотбора, и национального жюри для международного конкурса "Евровидение" будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

Отметим, что язык песни может быть любой, кроме языка государства-агрессора.

Финал нацотбора на "Евровидение-2023" состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и диджитал-платформах Общественного.

Кроме того, стало известно имя и музыкального продюсера нацотбора. Почетную миссию доверили украинскому музыканту, лидеру группы Pianoбой Дмитрию Шурову:

"Я рад возможности работать музыкальным продюсером нынешнего отбора. Я хочу, чтобы Европа услышала и увидела современного украинского музыканта, который является частью мирового музыкального контекста. Я знаю, что такие люди у нас есть, и, хотя сейчас творить очень трудно, я приглашаю и призываю музыкантов всех стилей и жанров срочно браться за любимый инструмент и присоединиться к отбору", — сказал Шуров.

Дмитрий Шуров

Как известно, на "Евровидении-2022" в Турине, Италия победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Впрочем, организаторы конкурса, Европейский вещательный союз, заявили, что в Украине не может быть проведен конкурс, поскольку "не все условия могут быть выполнены".

Со своей стороны министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина не согласна с таким решением и требовал дополнительных переговоров. Ткаченко подготовил обращение в ЕВС, однако организаторы не изменили своего решения. В результате Европейский вещательный союз, Общественное и ВВС договорились провести конкурс в Великобритании, но от имени Украины.

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