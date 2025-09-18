В ужасном ДТП погиб Илья Ратман: что известно о смерти звездного фотографа

Илья Ратман

Украинский фотограф и режиссер Илья Ратман трагически погиб в ДТП в США.

О смерти Ильи сообщила в Facebook Украинская киношкола, выпускником которой он был. В посте с грустью выразили соболезнования семье и написали, что Ратман оставил после себя яркий след в творческом сообществе.

"С глубокой скорбью делимся трагической новостью — в ДТП погиб наш выпускник, режиссер Илья Ратман. Илья был светлым человеком и талантливым художником. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Помним", — говорится в сообщении киношколы.

Родственники Ильи отметили, что авария произошла на трассе между городами Альбукерке, Нью-Мексико, и Эль-Пасо, Техас. По их словам, в мотоцикл фотографа врезалась машина. Он погиб на месте. Подробности прощания обещают сообщить позже, но пока известно, что его похоронят в США.

"Илья ушел, делая то, что любил: на новом байке, в путешествии, о котором давно мечтал. Он был там, где хотел быть. Соболезнования всем нам. Церемония прощания состоится в Лос-Анджелесе. Точную дату и место мы сообщим позже", — отметила семья в Instagram.

Пост семьи Ильи Ратмана

Печальную новость прокомментировали и украинские знаменитости. В частности, продюсер Юрий Никитин и певица Слава Каминская поблагодарили Ратмана за творчество и сотрудничество в прошлом. А невестка третьего президента Украины Елена Ющенко написала: "Почему так. Царство небесное тебе, друг".

Илья Ратман погиб — реакция Юрия Никитина

Свои воспоминания о сотрудничестве с Ильей оставил и певец KISHE. Он рассказал, что фотосессия с фотографом стала для него одной из лучших в жизни и вдохновила на создание видеоработы: "Эти фото, пожалуй, лучшее, что у меня было из студийных съемок. Образ с топором и в килте стал прототипом моего героя в клипе. Это был крутой опыт работы с тобой, друг! Спасибо за воспоминания и за то, как ты меня увидел".

Илья Ратман погиб — реакция KISHE

К слову, Илья Ратман родился 13 июня 1982 года в Бердянске. Сначала он работал журналистом, а затем начал заниматься свадебной и художественной фотографией. Успел сделать фотосессии для большого количества украинских звезд. В 2019 году окончил Украинскую киношколу и вскоре переехал в Лос-Анджелес, где активно работал в творческой сфере. Известно, что знаменитость всегда поддерживал Украину, в том числе и во время полномасштабной войны.