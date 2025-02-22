В ужасном ДТП погиб коллега рок-группы KISS из-за опрометчивости 90-летней матери

Гитарист Карл Кокран, сотрудничавший с рок-группой KISS, трагически погиб в автокатастрофе в США.

Печальное известие сообщили на странице рок-группы в Instagram коллеги артиста. Коллектив почтил память музыканта и выразил искренние соболезнования семье. В сообщении также говорится, что Карл Кокран погиб в результате смертельного ДТП.

"Наш друг Карл погиб в ДТП 19 февраля. Он был выдающимся вокалистом и гитаристом, который пережил тяжелый инсульт, но никогда не прекращал борьбу за возвращение к жизни. Он получил любовь поклонников по всему миру благодаря своим выступлениям и оставался неисчерпаемым источником вдохновения, будучи нашим постоянным гостьем в турне. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье", - написала группа KISS.

Карл Кокран и группа KISS

Больше подробностей ДТП обнародовал департамент полиции города Бриджвотер на Facebook-странице. По официальным данным, за рулем автомобиля была 90-летняя мама артиста. Сам Карл находился сзади на пассажирском сиденье. Родной человек звезды не справился с управлением и врезался в дерево во время того, как ехал задним ходом. Женщина чудом уцелела, а ее сын, вылетев из транспорта, погиб в больнице.

Карл Кокран погиб

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