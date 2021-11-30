В ужасном ДТП погиб звезда реалити Джеймс Сизеу

Ему было 36 лет.

Звезда австралийского реалити-шоу Bride And Prejudice Джеймс Сизеу погиб в ДТП.

Знаменитость ушел из жизни в результате ужасной автомобильной аварии в Квинсленде. Ему было всего 36 лет. Об этом пишет Metro.

В сообщении говорится, что причина аварии, в результате которой перекресток улиц Ройс-роуд и Дайанелла-роуд перекрыли на несколько часов, расследуется. У Джеймса осталась жена и две маленькие дочери: пятилетняя Оливия-Роуз и двухлетняя Белла-Перл.

Джеймс Сизеу с дочерьми / instagram.com/james_ciseau

Сестра Сизеу Лорен рассказала, что Джеймса любили все, кого он встречал: "Он заходил в комнату и делал ее ярче, как луч солнца. У него было столько энергии, и он постоянно хотел быть среди людей. Его любимым словом для описания себя было веселый".

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