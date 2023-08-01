В Варшаве начались съемки "Голосу країни-13": топ-5 фактов о новом сезоне, которые вас удивят

В самом сердце польской столицы в Варшаве начались съемки нового сезона музыкального проекта "Голос країни".

Тренерами 13 сезона шоу стали лидер The Hardkiss Юлия Санина, музыкальный продюсер Иван Клименко, исполнитель Артем Пивоваров и певица Надя Дорофеева. Именно они будут помогать участникам воплотить в жизнь мечту о большой сцене.

Тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Новый сезон объединил украинцев из всех уголков мира на съемочной площадке в Варшаве. Европейский сезон, который уже этой осенью будет транслироваться по телеканалу "1+1 Украина", призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант всей Европе. Съемки музыкального шоу проходят при всесторонней поддержке одного из крупнейших польских вещателей.

Уже начались съемки "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Пока продолжаются съемки проекта, мы предлагаем вашему вниманию топ-5 интересных фактов о новом сезоне "Голосу країни".

Уже начались съемки "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

1. В этом сезоне на сцену выйдут 60 участников, среди которых девушка, которой участник прошлого сезона Владимир Порубайло сразу после выступления сделал предложение.

2. Для съемок проекта "Голос країни" был задействован современный инновационный съемочный павильон. Телезрителей ждет шесть ярких локаций, среди которых сцена, зоны бекстейджа, "стресс-рум", "миля", зона для интервью и другие. Общая площадь съемочных локаций – 2700 квадратных метров.

Уже начались съемки "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

3. Сценическую графику создали украинские специалисты Big Brave Evenst, а для визуальных эффектов на съемочной площадке использовали картины современных украинских художников, среди которых Соня Морозюк. Тренеры проекта также поддержали украинское и выбрали стильные образы от украинских дизайнеров, созданные специально для съемок "Голосу країни".

4. Съемки 13 сезона "Голосу країни" были начаты с минуты молчания по украинским военным и гражданским, которые погибли во время российской агрессии против Украины.

5. В эфире "Голосу країни" прозвучат лучшие современные украинские песни, а также хиты на польском, итальянском языке и других. Телезрители услышат песню "Відриваючись" певца Parfenuk, "Карпатський реп" DakhaBrakha, "Ластівки" Chico&Qatoshi. К тому же, на сцене главного музыкального проекта прозвучат такие легендарные хиты как "Києве мій", "Несе Галя воду" и другие. Кроме того, во время "Слепых прослушиваний" поклонники "Голосу країни" смогут познакомиться с разнообразием европейской музыкальной культуры и услышать хит Nie Ma fal польского певца Dawid Podsiadło, Sara Perche ti amo итальянской поп-группы Ricchi e Poveri и многих других.

Уже начались съемки "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

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