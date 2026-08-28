В ЖК известной украинской ведущей второй раз попал вражеский дрон: жуткие кадры с места "прилета"

Алина Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

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В жилищный комплекс (ЖК), где живет известная украинская ведущая и интервьюер Алина Доротюк, во второй раз попал вражеский дрон.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Алина Доротюк говорит, что за два года российский дрон уже второй раз попал по ее ЖК, что расположен под Киевом. На этот раз беспилотник попал в парковку. Ведущая говорит, что ее авто спасло только то, что она поздно вернулась из Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) и припарковалась в другом месте.

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«Говорят, дважды в одно место не прилетает… За два года, что я здесь живу, это второй прилет российского дрона в наш ЖК. В этот раз в парковку. Мое авто спасло только то, что я уехала на открытие ОМКФ, а поздно вечером запарковала его в другом месте», — делится ведущая.

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Алина Доротюк показала последствия «прилета» по ее ЖК / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Алина Доротюк также показала жуткие кадры с места «прилета», на которых изображены автомобили, полностью охваченные огнем. К счастью, никто из людей не пострадал. Однако ведущая говорит, что все равно из-за этого болит и чувствуется сплошное опустошение из-за того, что каждый день приходится переживать украинцам.

«Хотя все живы, болит за имущество людей. Болит за стресс, который мы переживаем каждый раз во время этих прилетов. Каждый день погибают незнакомые, но такие родные украинцы… Это тотальная невыразимая боль. Сегодня меня переполняет чувство опустошения и вместе с тем мечта — увидеть, как россия будет так же пылать в огне», — поделилась ведущая.

Алина Доротюк показала последствия «прилета» по ее ЖК / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Напомним, ранее по ЖК Алины Доротюк уже «прилетал» вражеский беспилотник. Тогда дрон попал по дому и разрушил значительную его часть. Кроме того, ведущая раньше жила в другом поселке, который в начале полномасштабной войны оказался под оккупацией. Тогда квартиру Алины Доротюк разбомбили российские военные.

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