В жутком ДТП скончался 16-летняя звезда фильма "На драйве"

За жизнь Хадсона Мика боролись несколько дней.
Американский актер Хадсон Мик, снявшийся в главных ролях боевика "На драйве", трагически погиб.
Юноша 19 декабря попал в ужасное ДТП в США. 16-летний актер выпал из ехавшего автомобиля на дорогу. В результате резкого падения знаменитость получил травмы от удара тупым предметом. Мика немедленно отвезли в местную больницу. За его жизнь на протяжении нескольких дней сражались врачи. Впрочем, к сожалению, спасти актера так и не удалось. Его сердце остановилось 21 декабря, пишет The Hollywood Reporter.
Больше подробностей смерти пока не разглашается. Однако известно, что полиция уже начала расследование и выясняет обстоятельства, при которых произошел несчастный случай.
К слову, при жизни актер Хадсон Мик учился в средней школе и любил заниматься не только актерством, но и футболом. Артист снимался во второстепенных ролях в телесериалах. А самую большую славу ему принес фильм "На драйве". В кинокартине он сыграл детскую версию главного героя Эдгара Райта, который по сюжету был беглым водителем. Похоронят звезду 28 декабря в США.
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