"В знак солидарности с братьями и сестрами в Украине": артисты из Литвы мелодично перепели Stefania

Конкурсную песню Kalush Orchestra на "Евровидение-2022" Stefania знают не только украинцы, но и люди из разных стран.

А участники международного конкурса вместе пели знаменитые строчки композиции "Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє".

Участница "Евровидения-2022" от Литвы решила вместе с Литовским национальным театром оперы и балета выпустить кавер на победную песню Kalush Orchestra.

"Поздравляем Украину и Kalush Orchestra – победителей песенного конкурса "Евровидение-2022"! Город Вильнюс вместе с Monika Liu, джазовой и рэп-певицей Daiva Starinskaitė и музыкантами Литовского национального театра оперы и балета представили собственную версию песни", - отметили артисты.

Как отметили артисты, они хотели таким образом не только поздравить Kalush Orchestra с победой, но и показать свою солидарность с украинским народом.

"Рэп-часть песни была воспроизведена в знак солидарности с братьями и сестрами в Украине", — говорится в описании под видео на YouTube.

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