Вадим Олейник тогда и сейчас: как изменился экс-участник дуэта "ДиО.фильмы" и куда он исчез

Предлагаем узнать, что после распада дуэта случилось с Вадимом Олейником.

Украинский певец Вадим Олейник был безумно популярен, когда вместе с исполнителем Владимиром Дантесом выступал в дуэте "ДиО.фильмы".

Однако после распада группы Олейник просто исчез с радаров шоу-бизнеса. Исполнитель не появлялся в публичном пространстве и почти перестал заниматься музыкальной деятельностью.

Вадим Олейник / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, куда же подевался певец, почему о нем ничего не слышно и чем он сейчас занимается.

Участие в дуэте "ДиО.фильмы" и безумная популярность

О таком певце, как Вадим Олейник, узнали в 2008 году. Тогда артист пришел на проект "Фабрика звезд-2", где им с Владимиром Дантесом предложили петь в дуэте. Так и создался коллектив "ДиО.фильмы". Решение объединить музыкантов оказалось удачным, потому что впоследствии они победили на шоу.

Безумный успех и популярность к артистам пришли в 2010 году. "ДиО.фильмы" выпустили дебютный альбом "Мне уже 20". В пластинку вошли 14 треков и многие из них стали хитами, например "Мне уже 20", "Оля", "Рингтон" и другие.

Однако, просуществовав шесть лет, дуэт певцов подошел к концу. Вадим Олейник изъявил желание развивать сольную карьеру и покинул коллектив.

Вадим Олейник / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Сольная карьера Вадима Олейника

После выхода из проекта Вадим Олейник взял сценическое имя Oleynik и занялся сольной карьерой. Музыкант в 2016 году начал выпускать песни. В частности, вышли такие трек, как "Девочка года", "Знаешь", "Остановись" и другие.

За творческие достижения Вадим Олейник даже был номинирован на M1 Music Awards в категории "Прорыв года", правда, победу так и не одержал.

Вадим Олейник / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Артист и дальше занимался творчеством. Вышли такие его треки, как "Зажигать молодым", "Нет времени". Однако былую популярность Олейнику вернуть не удалось.

Женитьба и развод

Вадим Олейник был женат. В 2015 году артист официально оформил брак с Анной Браженко, которая была его пиарщицей. Впрочем, пара прожила вместе всего пять лет и развелась. Причины такого решения Вадим не называл, только кратко отвечал: "Так сложилось".

Вадим Олейник с Анной Браженко / Фото: instagram.com/oleynikvadim

После развода музыкант долго не находился в одиночестве. Он закрутил роман со стилисткой Софией Нестеренко, у пары сейчас все отлично.

Вадим Олейник и София Нестеренко / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Где сейчас находится Вадим Олейник и чем занимается

С началом полномасштабной войны певец занялся волонтерством. Артист давал благотворительные концерты вместе с другими знаменитостями.

Вадим Олейник на благотворительном мероприятии / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Кстати, летом прошлого года певец принял участие в благотворительном матче "Звезды против профессионалов". Олейник играл в футбол в одной команде вместе с Александром Педаном, Григорием Решетником и другими знаменитостями. Тогда благодаря этому мероприятию удалось собрать миллион гривен.

Вадим Олейник на благотворительном футбольном матче / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Параллельно Вадим занимается и творчеством. Артист выпустил две украиноязычные песни "Половина" и "Чомусь так гірко плакала вона".

В настоящее время Вадиму 35 лет, он проживает с возлюбленной в Киеве. Артист активно занимается спортом, творчеством и волонтерством.

Вадим Олейник / Фото: instagram.com/oleynikvadim

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