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Вадим Олийнык удивил признанием о Дантесе после многолетнего перерыва в совместных выступлениях
Исполнители хита «Девушка Оля» вновь выступили вместе на сцене в 2026 году, а Олийнык поделился впечатлениями от выступления со своим бывшим коллегой.
Украинский певец Вадим Олийнык рассказал, как сейчас общается сВладимиром Дантесом после многолетнего перерыва и распада их дуэта «Діо.фільми».
Бывшие участники популярной группы вновь встретились на сцене «Фабрики зірок» в 2026 году. Их воссоединение стало поводом вспомнить общее прошлое и хиты, которые в свое время покоряли украинских слушателей. В эфире Champion Radio Олийнык поделился впечатлениями от выступления с бывшим коллегой. По словам артиста, длительный перерыв не помешал им вновь почувствовать знакомую сценическую энергию. Более того, совместное выступление подарило ему немало положительных эмоций и ощущение ностальгии.
«Нам было очень легко работать, учитывая, что мы уже давно не выступали вместе. Ничего особенного там не изменилось: драйв, эмоции. Круто вернуться на "Фабрику зірок", спеть "Девушку Олю" вместе с Дантесом. То есть вот такие воспоминания, ностальгия. Поэтому я был в полном восторге», — поделился певец.
История Олийныка и Дантеса началась в телепроекте «Фабрика зірок 3». Именно там артисты прошли путь от участников музыкального шоу до дуэта «Діо.фільми», который обрел широкую популярность. Их песни звучали по радио, а сами исполнители стали узнаваемыми лицами украинской сцены.
Однако в 2015 году музыкальный дуэт прекратил свое существование, а его участники сосредоточились на сольных проектах. Владимир Дантес продолжил развивать музыкальную карьеру и работать на телевидении, тогда как Вадим Олийнык запустил собственный проект OLEYNIK.
Напомним, недавно Вадима Олийныка заподозрили в мобилизации. Появились фото певца в военной форме и с оружием.