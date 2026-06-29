Звезда "Гомону" Вадим Яценко неожиданно уволился из Львовской оперы и возглавил хор Веревки

Вадим Яценко

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Заслуженный артист Украины и дирижер Вадим Яценко объявил, что увольняется из Львовской оперы.

Об этом он сообщил в Facebook. В течение восьми лет Вадим Яценко занимал должность главного хормейстера Львовской национальной оперы. Под его руководством расцвел хор «Гомон» Львовской филармонии, который в прошлом году стал настоящей сенсацией и получил широкую популярность благодаря видео с исполнением хита артиста Степана Гиги «Цей сон». Однако на днях дирижер объявил, что увольняется. При этом он заинтриговал, что дальше в его карьере последуют кардинальные перемены.

«Я ухожу из театра, но теперь театр никогда не покинет меня. Всех люблю! Не рыдать. Приду — проверю! Дальше еще интереснее», — сообщил Вадим Яценко.

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Вадим Яценко

Редакция сайта ТСН.ua связалась с Игорем Куриловым, который исполняет обязанности руководителя хора Веревки, и выяснила, что дирижер теперь будет занимать новую должность. Вадим Яценко стал руководителем Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

«Да, это правда. Вадима Яценко уже представила коллективу Татьяна Бережная (министр культуры – прим. ред). Лично мы с ним еще не общались, но то, что он сказал на общем собрании с коллективом, дает надежду, что у него большие планы относительно будущего хора», — сказал по телефону журналистке ТСН.ua Анне Севастьяновой Игорь Курилов.

Отметим, исполняющим обязанности генерального директора и художественного руководителя хора Веревки был Игорь Курилов. Он занимал этот пост более четырех с половиной лет.

Напомним, недавно Вадим Яценко стал владельцем нового роскошного авто. Стоимость такой машины из салона составляет более чем 30 тысяч долларов.

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