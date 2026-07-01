Вадим Яценко стал руководителем хора Веревки: что будет с "Гомоном"

Вадим Яценко

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Заслуженный артист Украины и дирижер Вадим Яценко раскрыл, что будет с его должностью в «Гомоне» после того, как он возглавил хор Веревки.

29 июня стало известно, что в карьере артиста произошли кардинальные перемены. В частности, дирижер уволился из Львовской оперы и стал руководителем Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

У некоторых пользователей возникла путаница, а что будет с «Гомоном» Львовской филармонии, который Вадим Яценко возглавляет. Артист заверил, что хор продолжает оставаться под его руководством. Более того, на следующий год в участников коллектива уже есть немало планов и проектов, которые те желают воплотить.

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«Наверное, нужно проартикулировать это еще раз. Хор „Гомон“ остается под моим руководством! И весь следующий год расписан планами и проектами», — объяснил дирижер.

Пост Вадима Яценко

Напомним, 29 июня Вадима Яценко представили в качестве нового руководителя Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. До этого он объявил об увольнении из Львовской оперы, где работал в течение восьми лет.

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