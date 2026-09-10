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Вадима Олейника заподозрили в мобилизации: появились фото певца в военной форме и с оружием
В Сети предположили, что артист присоединился к службе.
Экс-участника группы «ДиО.фильмы», певца Вадима Олейника заподозрен в мобилизации.
Такие слухи возникли не на пустом месте. У Instagram-stories артиста появился ряд фотографий. На кадрах исполнитель был одет в военную форму. На одном из снимков Вадим Олейник предстал с оружием в руках, а на другом — с лопатой.
Впоследствии эти фотографии исчезли. Тем не менее, Telegram-каналы успели сделать скриншоты и распространить их. В Сети предположили, что Вадим Олейник мог присоединиться к службе в рядах ВСУ, но не сообщать это публично.
Сам певец от комментариев воздерживается. Однако в Threads артист публиковал свое фото в военной форме с подписью: «Что вы можете мне предложить?». На что исполнителю ответили: «Пригласить мобилизоваться в классное подразделение». Вадим Олейник загадочно ответил на этот комментарий, что уже «поздно». По всей вероятности, таким образом певец намекнул, что уже служит.
Напомним, между тем муж актрисы Наталки Денисенко недавно подробно рассказал, почему не служит в ВСУ. Оказывается, у манекенщика Юрия Савранского обнаружили болезнь, из-за которой его сочли непригодным.