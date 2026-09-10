Вадима Олейника заподозрили в мобилизации: появились фото певца в военной форме и с оружием

Вадим Олейник / © instagram.com/oleynikvadim

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Экс-участника группы «ДиО.фильмы», певца Вадима Олейника заподозрен в мобилизации.

Такие слухи возникли не на пустом месте. У Instagram-stories артиста появился ряд фотографий. На кадрах исполнитель был одет в военную форму. На одном из снимков Вадим Олейник предстал с оружием в руках, а на другом — с лопатой.

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Вадим Олейник / © instagram.com/oleynikvadim

Впоследствии эти фотографии исчезли. Тем не менее, Telegram-каналы успели сделать скриншоты и распространить их. В Сети предположили, что Вадим Олейник мог присоединиться к службе в рядах ВСУ, но не сообщать это публично.

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Вадим Олейник / © instagram.com/oleynikvadim

Сам певец от комментариев воздерживается. Однако в Threads артист публиковал свое фото в военной форме с подписью: «Что вы можете мне предложить?». На что исполнителю ответили: «Пригласить мобилизоваться в классное подразделение». Вадим Олейник загадочно ответил на этот комментарий, что уже «поздно». По всей вероятности, таким образом певец намекнул, что уже служит.

Вадим Олейник намекнул, что служит в армии

Напомним, между тем муж актрисы Наталки Денисенко недавно подробно рассказал, почему не служит в ВСУ. Оказывается, у манекенщика Юрия Савранского обнаружили болезнь, из-за которой его сочли непригодным.

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