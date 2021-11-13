Вахтанг Кикабидзе призвал украинских артистов не ездить с концертами в Россию

Сам же актер 12 лет не ездил в Россию.

Культовый грузинский актер Вахтанг Кикабидзе высказал свою позицию по поводу концертов украинских артистов в России.

В эфире программы "Свобода слова Сявіка Шустера" Кикабидзе сказал, что не нужно украинцам ездить выступать в Россию.

"Я считаю, что не должны (ред. – выступать в России). Они должны требовать у своей страны, чтобы у них была работа. Что-то нужно придумать, чтобы они не ездили. Так не делается. Нельзя идти петь и танцевать для того, кто тебя бьет", — выразил свою позицию актер.

Вахтанг Кикабиде / скриншот с видео

К слову, Кикабидзе рассказал, что такая же ситуация происходит и в Грузии. Впрочем, в кругу общения актера таких людей, которые ездят с концертами в Россию, нет. Сам он 12 лет там не выступал.

"Я в 2008 году сказал, что моей ноги не будет в России. Уже 12 лет я ни в одном из российских городов не был", — добавил Кикабидзе.

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