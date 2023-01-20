Вахтанга Кикабидзе похоронили в Грузии: с украинским флагом на гробу и обращением от Зеленского

В Тбилиси похоронили легендарного грузинского актера, певца и режиссера Вахтанга Кикабидзе.

Прощание проходило в течение трех дней в церкви Кашвети на проспекте Руставели. От Украины провести в последний путь легенду в Тбилиси прилетел Министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он прочитал речь от президента Украины Владимира Зеленского.

У себя на странице в Facebook Ткаченко разместил пост, где рассказал о прощании с Вахтангом Константиновичем:

"Его преданность делу жизни, мудрость, неистощимая энергия, доброта были примером для всех. Украинцы благодарны Вахтангу Кикабидзе за поддержку в борьбе против российского агрессора. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины как великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Всегда это будем помнить и никогда не забудем", — отметил министр.

В то же время, Ткаченко напомнил, что в прошлом году Кикабидзе все деньги со своего юбилейного концерта в Батуми передал на помощь украинской армии.

"Сказал от себя, что когда сегодня у нас в стране во время российско-украинской войны гибнут воины и спасатели, врачи и артисты, то говорят: "Герои не умирают". Это в полной мере касается и Вахтанга Кикабидзе. Герои не умирают", — добавил Ткаченко.

Сегодня простились с великим человеком, великим актером, режиссером, певцом Вахтангом Кикабидзе. Зачитал соболезнования... Опубликовано Александром Ткаченко Четверг, 19 января 2023 г.

Министр культуры рассказал, что Украина также хочет отблагодарить легендарного актера за его поддержку, поэтому в планах инициировать создание в Киеве сквера и украино-грузинского фестиваля имени Вахтанга Кикабидзе.

Отметим, что в течение церемонии прощания гроб с грузинской звездой был украшен грузинским и украинским флагами. Так решили родные актера, потому что знали о его огромной любви к Украине.

Вахтанга Константиновича похоронили 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с матерью и женой актера, которой не стало в 2021 году.

Напомним, что легендарный Вахтанг Кикабидзе ушел из жизни 15 января 2023 года. Ему было 84 года. Легендарный грузинский актер очень любил Украину, часто бывал здесь с концертами. Поддерживал нас и до и после полномасштабного вторжения России в Украину.

В Грузии прощаются с Вахтангом Кикабидзе

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