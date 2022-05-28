Вакарчук а капелла спел с львовянами гимн под открытым небом — видео

Вакарчук а капелла спел с львовянами гимн под открытым небом — видео

Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который во время войны ездит с концертами для защитников, волонтеров и медиков, снова посетил родной Львов.

Артист, который во второй раз станет отцом, посетил акцию "Запустим сердца вместе". Она состоялась на площади напротив оперного театра.

Во время мероприятия всех желающих обучали оказывать медицинскую помощь при внезапной остановке сердца.

Также исполнитель а капелла спел с львовянами гимн под открытым небом. Соответствующее видео появилось в Сети.

Напомним, Светлана Лобода придумала, как помочь молодому кондитеру из Харькова, район которого обстреляли оккупанты. Парень обратился в ее благотворительный центр.

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