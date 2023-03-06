Вакарчук на фоне разрушенных домов на Донбассе вспомнил установку отца в день его рождения

Певец Святослав Вакарчук отдал честь своему отцу, Герою Украины и эксминистру образования Украины, Ивану Вакарчуку в день его рождения.

6 марта 2023 года папа музыканта мог бы отпраздновать свой 76 день рождения, но, к сожалению, ушел из жизни раньше. В памятную дату Вакарчук-младший вспомнил установку, которой его всегда учил отец. Святослав поделился фотографией на фоне разрушенных в результате боевых действий домов на Донбассе и объяснил, почему должно быть там.

"В этот день был бы день рождения моего папы Ивана Вакарчука. Всегда вспоминаю его слова: "Если можешь чем-то не заниматься — не занимайся. Делай только то, чего не можешь не делать". Именно поэтому сейчас, здесь. На Донбассе. С нашими защитниками и защитницами. Буду ездить сюда столько, сколько нужно. К победе", — написал Вакарчук.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, что в прошлом году во Львове появилась улица, носящая имя отца Святослава Вакарчука.

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