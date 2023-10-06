Вакарчук на фронте навестил мужа Маши Ефросининой и показал совместное селфи

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук недавно побывал в прифронтовой зоне, где встретился с мужем ведущей Маши Ефросининой.

Как известно, мужчина звезды, бизнесмен, экс-глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев уже больше года является бойцом ВСУ и защищает нашу страну на передовой.

Как рассказала Ефросинина в своем Instagram, на днях Хромаев прислал ей селфи, где изображен вместе с Вакарчуком:

"Лучшее сообщение "привет", которое можно получить с утра", – подписала кадр с Хромаевым и Вакарчуком ведущая.

Святослав Вакарчук и Тимур Хромаев / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, недавно в одном из интервью Маша Ефросинина рассказывала, что ее муж служит в 112-й бригаде, в прифронтовой зоне уже больше года. Он официально в ВСУ. В свое время Хромаев ушел добровольцем и принял решение официально оформиться в Вооруженные силы.

"На сегодняшний день он уже командир роты в 112 бригаде. В его подразделении более 100 человек. Они занимаются радиоэлектронной борьбой, БпЛА и дронами", – рассказывала Ефросинина.

Напомним, что недавно Маша Ефросинина призналась, почему обиделась на мужа из-за его решения пойти в ВСУ.

Читайте также: