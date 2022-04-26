Вакарчук назвал, сколько денег удалось собрать на благотворительном концерте: "Сумма очень существенная"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчук в трудные для страны времена ездит по украинским городам и поддерживает боевой дух украинцев.

Несколько дней назад, 24 апреля, артист выступил на станции столичного метро "Золотые ворота".

До, во время и после телевизионной трансляции концерта на специальном сайте проходил сбор средств на счет благотворительного фонда "Твоя опора" для помощи детям, которые пострадали от войны РФ в Украине.

Концерт "Океану Ельзи"

Как признался Вакарчук в эфире телемарафона, средств удалось собрать немало, больше 8 млн гривен. Артист надеется, что это поможет деткам.

"Мы собрали эти деньги. Здесь даже не столько важная сумма, хотя сумма очень существенная. Я надеюсь, что это очень поможет. Важно – сколько людей присоединилось. То есть были люди, которые давали даже по пять гривен. Я был доволен как художник, я был тронут как человек, и для меня была гордость как для гражданина", – поделился певец.

Концерт "Океану Ельзи"

К слову, Вакарчук постоянно ездит по городам Украины. Артист поддерживается мирных жителей, а также военных. Впрочем, не только исполнитель помогает в такие трудные времена. Его дочь Диана занимается волонтерством.

А вот крохотного сына певец не видит. Святослав жалеет, что он пропускает то, как растет Иван.

"Мне очень жаль, что я не могу быть рядом с маленьким Иваном, когда он уже вот-вот научится ходить. Это ощущение какой-то такой грусти оно присутствует. Но у меня есть чувство покоя, потому что я знаю, что он в безопасности. Я помогаю своим собратьям делать так, чтобы я мог вернуться домой уже в абсолютно мирной ситуации. Мы для этого все работаем. А старшая моя дочь волонтерит на западе Украины и работает тяжело. Ее парень сейчас защищает страну тоже", — поделился артист.

Трансляция концерта группы "Океан Эльзы" собрала более 8 млн гривен

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