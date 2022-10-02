Святослав Вакарчук объяснил, почему его не будет в финале шоу "Голос країни-12"

Святослав Вакарчук появится только в тех эпизодах "Голосу країни-12", которые были сняты еще до начала полномасштабной войны.

Самое масштабное вокальное шоу "Голос країни-12", трансляция которого была остановлена из-за полномасштабного вторжения России, наконец-то возвращается на экраны.

Впрочем, в финале шоу не будет тренера Святослава Вакарчука. Музыкант объяснил, почему, и обратился к своей команде. Певец рассказал, что он не будет участвовать в съемках "Голосу країни-12" из-за того, что сейчас он занимается волонтерской деятельностью, а для талантливых участников крайне важна тренерская поддержка.

Поэтому в эфире "Голосу країни-12" Вакарчук обратился к своей команде. Артист объяснил, что его с ними не будет в финале и пожелал талантливым музыкантам успехов на проекте.

Святослав Вакарчук

"Сегодня в эфир выходит продолжение проекта "Голос країни". Предыдущие эпизоды снимали еще в январе, до полномасштабного вторжения России. Для меня это как бы другой мир. Это было как бы на другой планете. Однако команда "Голосу" приняла решение продолжить эфир, объединив то, что было снято тогда с новыми нынешними съемками Я понимаю это решение, но меня лично в съемках не будет. Считаю своей задачей сегодня, в первую очередь, поддерживать бойцов на фронте, а также ездить в тур и помогать Украине так .Я желаю своей команде успеха, и вместе к победе!" – отметил Вакарчук.

Напомним, что один из судей "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук появится только в эпизодах, отснятых до полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас музыкант уделяет много времени волонтерской работе, а для участников будет важна тренерская поддержка во время прямых эфиров.

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