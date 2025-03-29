Вакарчук ошеломил, сколько ему заплатили за службу в ВСУ и каким был доход за год

Святослав Вакарчук / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

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В Сети стало известно, сколько музыкант Святослав Вакарчук заработал денег в прошлом году.

Так, в 2024 году солист группы "Океан Эльзы" получил один миллион гривен за разные виды деятельности. Об этом сообщает издание "Главком", ссылаясь на реестр деклараций. Наибольшую сумму составило вознаграждение за военную службу Вакарчука, получившего звание лейтенанта Вооруженных сил – 330,7 тыс. грн.

Кроме того, свои денежные плоды звезде принесли собственное ООО "Суперсиметрія" (132,4 тыс. грн), ООО "С'юзі Продакшн Україна" (200 тыс. грн), Shamrock Management LLC из ОАЭ (243,8 тыс. грн). Роялти за музыкальную деятельность составили 68,6 тыс. грн.

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Декларация Святослава Вакарчука / © Главком

К слову, исполнитель в декларации также указал, что в прошлом году его сбережения в наличных составили 5 млн грн, 175 тыс. долларов и 125 тыс. евро. Между тем, на банковских счетах цифры были такими: 110,8 тыс. долларов, 49,8 тыс. грн и 25 евро.

Что касается имущества музыканта, то здесь тоже произошли перемены. "Главком" указывает на то, что из задекларированных в позапрошлом году трех автомобилей осталось всего два – Land Rover Range Rover и Renault Laguna. В прошлом году в декларации Святослав также указал квартиру в Киеве, площадь которой 68,8 м2.

В то же время отмечается, что доходы Вакарчука по сравнению с позапрошлым годом уменьшились в десять раз. Так, за 2023 год артист получил 12,8 млн грн, а в прошлом году только 1 млн грн. В частности, в позапрошлом году вознаграждение за его военную службу было выше и составило 764,7 тыс. грн.

Напомним, недавно актер Алексей Гнатковский раскрыл свои заработки во время войны и признался, какова его зарплата в театре.