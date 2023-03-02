Вакарчук ошеломил суммой, собранной на благотворительном концерте в Лондоне

Собранные средства пойдут на закупку медицинского оборудования и восстановления пострадавших во время боевых действий больниц в Украине.

На минувшей неделе фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Лондоне в зале исторического здания Canada House на Трафальгарской площади.

Выступление украинского музыканта было организовано одной из крупнейших в мире работающих по всей планете благотворительных организаций Crown Agents International Development.

Во время концерта, получившего название "A Night for Ukraine", прозвучали в акустическом формате как песни "Океана Эльзы", так и украинские народные. Несколько песен Святослав исполнил под гитару так же, как последний год делает это на фронте, в блиндажах, шелтерах для переселенцев или госпиталях.

"Во время "A Night for Ukraine" в Лондоне я рассказывал о том, что сам видел, почувствовал и слышал за последний год на фронте, в шелтерах и госпиталях. Пел разное: и песни "Океана Эльзы", и что-то новое, и даже украинские народные. Скажу, как есть: рад, что могу через свои выступления привлекать и прямую финансовую помощь, и каждый раз напоминать странам мира, что мы благодарны за поддержку и нуждаемся в ней еще, чтобы вместе и дальше продолжать борьбу до победы", — прокомментировал Вакарчук.

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Мероприятие посетили такие высокие гости, как Его Королевское Высочество Герцог Глостерский принц Ричард, Дэвид Ратли, член парламента, парламентский заместитель Государственного секретаря по иностранным делам Великобритании, Вадим Пристайко, Посол Украины в Великобритании, Ральф Гудейл, Верховный Комиссар Канады.

Отметим, что во время концерта было собрано более 3,3 млн. фунтов (147 миллионов грн.). Эти средства пойдут на закупку медицинского оборудования и восстановления больниц в Украине, пострадавших в ходе боевых действий.

Напомним, что ранее Святослав Вакарчук поделился своим мнением о том, кого из граждан РФ можно не считать врагами.

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