Вакарчук отреагировал на ограничение свободы певице в Беларуси из-за исполнения хита "Океана Эльзы"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировал приговор к ограничению свободы белорусской певицы Мэрием Герасименко к трем годам.

Утром музыкант посетил студию "Сніданку з 1+1", чтобы поддержать артистку, которая из-за исполнения хита "ОЭ" "Обійми" получила три года "домашней химии" (народное название приговора суда в Беларуси, похожего на условный срок лишения свободы в Украине — прим.ред).

По словам Вакарчука, Беларусь прибегла к репрессивным методам, которые использовались в советское время. Когда всех, кто не соглашался и протестовал против власти, засаживали в тюрьму и преследовали:

"В этом случае, это типичные репрессивные методы. Мне очень жаль эту замечательную девушку, которая, я надеюсь, найдет в себе силы и с достоинством пройдет это испытание. Хочется ей и всем прочим, совершенно незаконно осужденным или ожидающим суда, пожелать сил и выдержки. Мы, безусловно, как можем, морально их в этом поддерживаем", — сказал Вакарчук.

Мэрием Герасименко / Фото: instagram.com/meriem_gera

Также музыкант обратил внимание на то, что сначала причиной задержания Герасименко называли исполнение ею на украинском языке песни, а потом сказали, что вообще причина в том, что артистка донатила на украинскую армию:

"Они сказали, что ей дали приговор за нарушение общественного порядка, а потом сказали, что вопрос в том, что она донатила на украинскую армию. Чем доначение на украинскую армию называется нарушением общественного порядка я не могу понять... Это совершенно другой мир, от которого, слава богу, мы, украинцы, в 1991 году отошли и точно уже никогда не вернемся. Мы сейчас ценой страшных жертв платим за то, чтобы не возвращаться к этому страшному ужасу, в котором сейчас находится беларусь или россия", — сказал Вакарчук. .

Мэрием Герасименко / Фото: instagram.com/meriem_gera

Напомним, что белорусскую певицу Мэрием Герасименко, исполнившую в кафе песню группы "Океан Эльзы" "Обійми", суд в Минске приговорил к трем годам "домашней химии". То есть артистка обязана оставаться дома с ограничением свободы. Теперь ей нельзя выходить ночью из дома, посещать развлекательные заведения, употреблять алкоголь и покидать населенный пункт без разрешения. Девушку обвинили в грубом нарушении общественного порядка.

В провластных Telegram-каналах Беларуси заявили, что причиной задержания стало отнюдь не исполнение украинской песни, а то, что Герасименко якобы жертвовала деньги на украинскую армию. В частности, на беспилотники Bayraktar. Артистка будто бы давно была на контроле силовиков.

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