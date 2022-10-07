Вакарчук показал улицу во Львове, которая носит имя его отца: "Большая честь для нашей семьи"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук показал улицу во Львове, которая отныне названа в честь его отца Ивана Вакарчука.

Важной новостью музыкант поделился в своем Instagram и признался, что для его семьи это событие имеет большое значение.

"Во Львове появилась улица имени Ивана Вакарчука. Это большая честь для нашей семьи! Эта уютная улица, направляющаяся в парк имени Ивана Франко в направлении Университета, является прекрасной иллюстрацией характера и нрава моего отца: быть честным, откровенным, до конца преданным своему делу жизни и одновременно тихим и скромным", — написал Святослав.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Отец артиста, известный украинский физик, долгое время был ректором Львовского университета, а с 2007 по 2010 год занимал должность Министра образования Украины. Кроме того, Иван Вакарчук носил звание Героя Украины.

В ходе посещения улицы, названной в честь отца, Святослав также встретился со студентами и молодежью Львова.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Спасибо всем, кто приобщился к инициативе, властям города, общественности. На открытии сегодня было много студентов. Папа, как всегда в твоей жизни...", — добавил Вакарчук.

Напомним, недавно Святослав Вакарчук поделился с поклонниками видео с передовой, где встретился с бойцами ВСУ.

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