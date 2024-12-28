Вакарчук показался в объятиях у мамы и рассекретил последнюю просьбу его покойного папы

Артист также рассказал, чем занимается его мама.
Лидер группы "Океан Эльзы", украинский певец Святослав Вакарчук порадовал семейным контентом.
Так, накануне праздников Святослав встретился с мамой и сделал с ней совместное фото. Редким снимком артист поделился с поклонниками в Instagram. На счастливом фото семья позирует в объятиях на фоне картин.
Как оказалось, родной человек певца тоже увлекается творчеством. И свою жизнь она посвятила рисованию. И даже на склоне лет не перестала этим заниматься. В свою очередь Вакарчук признался, что очень гордится результатами работы мамы и именно это делает его счастливым.
Кроме того, исполнитель вспомнил наставления своего покойного отца, который призвал его творить и петь вопреки всем обстоятельствам.
"Последние годы жизни папа постоянно говорил мне: "Никогда не прекращай писать. Твори, сколько можешь…" Моя мама – прекрасная художница и тоже постоянно творит. Я счастлив, когда она вдохновлена", — восхитил Святослав.
Напомним, недавно звезда "МастерШеф" Лиза Глинская также показала свою маму-красавицу и как она ей помогает с двумя новорожденными дочками.
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