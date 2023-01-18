Вакарчук прокомментировал трагическую гибель Монастырского в Броварах: "Мы много сотрудничали"

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокомментировал смерть министра внутренних дел Дениса Монастырского и первого замминистра Евгения Енина, которые 18 января трагически погибли в Броварах.

По словам исполнителя, он был лично знаком с политиками. Во время полномасштабной войны они сотрудничали и вместе приближали победу Украины над страной-агресором Россией.

"Сочувствие родным и близким детей и взрослых, которые сегодня погибли в Броварах. Какая ужасная трагедия! Особенно страшно осознавать смерть маленьких детей... Для меня эта трагедия является и личной. Я хорошо знал Дениса Монастырского и Евгения Енина. За последние 10 месяцев мы много сотрудничали, вместе приближая победу. Денис и Женя были умными, преданными Украине людьми. Очень тяжелая потеря. Вечная память всем погибшим!" – написал певец в Instagram.

Денис Монастырский, Евгений Енин и Юрий Лубкович / Фото: Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Отметим, утром, 18 января, в Броварах произошла жуткая авиакатастрофа. Рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибли 17 человек, среди них — министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Напомним, украинские знаменитости уже отреагировали на трагическую новость. Звезды выразили соболезнования семьям погибших, а также прокомментировали авиакатастрофу.

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