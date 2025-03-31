Вакарчук раскрыл правду о своих более чем 330 тысяч зарплаты в ВСУ и куда на самом деле идут эти средства

Святослав Вакарчук

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Лидер группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук прокомментировал свои более чем 330 тысяч зарплаты за службу в ВСУ и раскрыл, куда идут эти средства.

Исполнитель подтвердил, что действительно получает зарплату за то, что является военнослужащим. Впрочем, в своем Facebook артист уверяет, что эти средства не идут прямо ему на счет. Вакарчук говорит, что на банковской карте у него настроен автоматический перевод. Все средства, которые певец получает за службу в ВСУ, затем идут на счет фонда “Вернись живым”.

“Напомню еще раз, потому что вижу есть необходимость. Моя ежемесячная зарплата военнослужащего возвращается обратно в армию на ее нужды, а именно с моей зарплатной карты настроен автоматический перевод полученной суммы на фонд компетентной помощи армии “Вернись живым”. Прошу прощения у тех, кому ломаю кликбейт и не даю манипулировать”, — прокомментировал артист.

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Сообщение Святослава Вакарчука / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Отметим, на днях издание “Главком” обнародовало декларацию Святослава Вакарчука. Там говорилось и о том, что музыкант получает средства за службу в ВСУ. За прошлый год эта сумма составила 330,7 тыс. грн. Очевидно, в обществе это вызвало немало дискуссий, поэтому певец решил пролить свет на ситуацию.