Вакарчук рассказал, как Жадан спас его в Харькове: "Мина была в метре от моей ноги"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук признался, что фронтмен группы "Жадан и Собаки", музыкант и писатель Сергей Жадан спас ему жизнь.

Это произошло три месяца назад. Тогда музыканты находились в Салтовке в Харькове. Лидер "ОЭ" в этот день праздновал день рождения и они с Жаданом заехали к харьковской территориальной 127-й бригаде:

"Сергей стоял и следил, чтобы я случайно не встал на противопехотную мину, которая в этот момент была в метре от моей ноги. И это не шутка. Это правда. Это было на Салтовке в Харькове. Мы посетили харьковскую территориальную 127-ю бригаду. Мы разговаривали, а потом я решил спеть. Сергей был с нами. И тут какой-то момент нам говорят: "Только осторожно (а я уже с гитарой стою) здесь мина, она неразорвана. Мы только сами ее увидели". Сергей, я помню, взял какой-то плафон, его так аккуратно поставил наверх. Чтобы как бы сделать его более безопасным", – поделился трогательной историей Вакарчук.

Святослав Вакарчук и Сергей Жадан

Напомним, между тем поклонников Сергея Жадана очень интересует его личная жизнь. С мая этого года в Сети ходят слухи, что музыкант встречается с певицей Кристиной Соловий. Три месяца назад артистов увидели, когда они за руку гуляли по Львову. Также они тесно сотрудничают и выпускают общие треки. Кроме того, в конце июня лидер "Жадан и Собаки" официально развелся с супругой Ириной Куницыной, с которой был в браке 15 лет.

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